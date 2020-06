Mægler i spidsen for Ama‘rButikkerne

Ejendomsmægler Mogens Steffensen, home, er den næste i kongerækken, der er valgt som formand for Ama’rButikkerne. Han afløser vinhandler Rene Steinvig, der ikke ønskede genvalg på handelsforeningens generalforsamling.

Det er en lang kongerække af formænd, der siden handelsforeningens stiftelse for snart 127 år siden, har varetaget de handlendes interesser. Og nu er kongerækken udvidet med ejendomsmægler Mogens Steffensen fra home på Sundbyvester Plads.

Mogens Steffensen afløser vinhandler Rene Steinvig, der ikke ønskede genvalg på foreningens generalforsamling.

Det er en erfaren erhvervsmand som kommer til at styre Ama’rButikkernes skare af medlemsbutikker. Mogens Steffensen har gennem sine snart 20 år som ejendomsmægler også solgt en del husbåde.

»Det er et helt særligt liv at bo på en husbåd, hvor du er helt tæt på havets klukken og stormens susen. Jeg kunne ikke forestille mig andet lige nu,« sagde han i forbindelse med overtagelsen af home-forretningen ved Sundbyvester Plads for to år siden.

»Den særlige lokale ånd, nærheden til sundet, strandparken og kanalerne og ikke mindst København tæt på skaber smørhullet – og Amager er kun blevet mere og mere populær gennem de år, jeg har solgt boliger herude. Det forstår jeg godt,« forklarede Mogens Steffensen, der sejler kajak, morgensvømmer og rejser en del på dykker- og vandreferier.

I 2019 vandt han den lokale mæglerpris ‘Årets Gazelle’ for største fremgang i boligssalget blandt kædens 169 butikker. Og det selv om Amager er et af de steder i landet, hvor der konstant er godt bølgegang med stærk konkurrence og mange mæglere om buddet til boligejerne. I det farvand har Mogens Steffensen og hans medarbejdere altså navigeret med stor succes.

Nu skal kompasset så rettes mod medlemmerne i handelsforeningen.