Fondspenge: To millioner til fritidshus for spejdere, seniorer og skolebørn

Blushøj-spejderne, Wiedergårdens Aktivitetscenter for ældre og Dragør Skole går sammen i et usædvanligt samarbejde om en ny delefacilitet – et spejder- og frilufthus i den fredede bypark ved Engvej, og Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med to mio. kroner, fortæller fonden i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om et træhus på 140 kvadratmeter i grundplan med en indskudt etage på 40 kvadratmeter. Et alrum med integreret køkken og en hyggelig pejs, skal fungere som husets hjerte. I tilknytningen til alrummet vil etableres der opbevaringsrum, garderobe, toiletter og en fleksibel gruppezone på 40 kvadratmeter, som med foldevægge kan benyttes på mange forskellige måder.

Den indskudte etage er mest tænkt som et fri- og hænge-ud-sted for børn og unge. På husets ene facade integreres et udekøkken, og der bliver et centralt beliggende bålsted. Udearealet kommet også til at rumme en aktivitetsboks med udstyr til friluftsaktiviteter, brænde og lignende. Husets øst- og vestfacader får store vinduespartier.