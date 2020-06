Kommunen taber sag om p-afgifter

Kan en bilist dokumentere, at der er tale om en simpel tastefejl, så skal kommunen annullere p-afgiften, hvis bilisten efterfølgende klager. Det har Højesteret afgjort efter en sag, hvor en bilist havde tastet sit registreringsnummer forkert på kommunens p-automat.

Er du bilist og ved en fejl taster bilens registreringsnummer forkert på en af Københavns Kommunes p-automater, så kan du næsten være sikker på at få p-afgiften annulleret. Højesteret har nemlig afgjort, at kommunen ikke kan fastholde afgiften, hvis bilisten kan dokumentere, at der er tale om en simpel tastefejl, og at der er blevet betalt for det rigtige tidsrum.

Andre nyheder

Københavns Kommune udtrykker tilfredshed med afgørelsen.

»Det giver et sikkert grundlag at behandle sagerne ud fra,« skriver kommunens teknik- og miljøforvaltning i en kommentar.

Vi er lige så kede af disse sager, som bilisterne er, og vi har løbende foretaget en række ændringer af p-automaterne, som minimerer muligheden for at taste forkert. Jesper Borch, Enhedschef, Københavns Kommune

»Vi er lige så kede af disse sager, som bilisterne er, og vi har løbende foretaget en række ændringer af p-automaterne, som minimerer muligheden for at taste forkert. Men samtidig har vi haft brug for en klar afgørelse om, hvilke krav kommunen kan stille til dokumentation for korrekt betaling for elektroniske p-billetter, for som kommune skal vi både have lovhjemmel til at udstede en p-afgift og tilsvarende, skal vi også have en saglig grund til eventuelt at annullere den,« fortæller enhedschef i Københavns Kommune, Jesper Borch.

Færre sager i fremtiden

I fremtiden forventer Københavns Kommune, at der bliver langt færre af den slags p-sager. Kommunen har nemlig opdateret alle p-automaterne med ny software, som betyder, at der bliver hentet oplysninger om bilens mærke og model fra det digitale motorregister (DMR), når man indtaster sit registreringsnummer. Hvis man taster forkert, er der således en ekstra chance for at se fejlen, når man skal godkende, hvilken bil man kører i.

Andre nyheder