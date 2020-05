Den 39-årige The William Blakes-musiker Fridolin Nordsø har netop sat sit hjem, en lejlighed på Frederiksberg i København, til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lejligheden ligger ikke langt fra Søerne og rummer intet mindre end syv værelser fordelt på 167 kvadratmeter, dertil følger en altan, egen p-plads og naturligvis også en pris, der lyder på 9.350.000 kroner.

Ejendommen er til salg hos mæglerbutikken EDC Poul Erik Bech, Frederiksberg C – og i deres salgsopstilling beskrives lejligheden, som boligen for dem, der ikke vil gå på kompromis med beliggenheden – der er i “kort stand til alt det, folk elsker ved Frederiksberg”.

Fridolin Nordsø og samleveren Amanda overtog lejligheden i foråret 2014, og dermed er det altså blevet til seks år på adressen. I den periode har Nordsø udgivet flere albums med både The William Blakes og synthpop-bandet The Mountains.

Danmarks højeste priser

At Frederiksberg er en attraktiv størrelse på det danske boligmarked, er der ikke megen tvivl om, når man ser på de priser, enklave-kommunens boliger udbydes til salg for. Både når det kommer til ejerlejligheder – som Fridolin Nordsøs – og huse er Frederiksberg Kommune nemlig landets absolut dyreste sted at investere i fast ejendom.

Ifølge helt nye tal fra Boliga.dk lyder den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris i kommunen således på henholdsvis 65.200 kroner for en villa og lige knap 48.800 kroner for en ejerlejlighed. Hvilket er en anelse under den kvadratmeterpris, som Fridolin Nordsøs lejlighed netop har ramt markedet med.

Fridolin Nordsø er foruden musiker også producer og komponist, og har således været med til at lave Choir of Young Believers-hittet “Hollow Talk”, der var titelmelodi til DR-serien “Broen”. I 2011 blev Nordsø sammen med The William Blakes tildelt Kronprinsparrets Stjernedryspris – og så modtog bandet også titlen som Årets gruppe ved Danish Music Awards.