Færre boliger til salg: Så meget er udbuddet faldet i København

Den generelle tendens er, at man som køber i øjeblikket har færre boliger at vælge imellem i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det gælder, uanset om man ser på huse eller ejerlejligheder.

Er du på jagt efter en ny bolig, så er udvalget generelt blevet mindre igennem det seneste år.

Boligsidens nye udbudstal viser et markant fald i antallet af boliger til salg. Det gælder især for sommerhuse, men målt i forhold til begyndelsen af juni måned sidste år er der også blevet færre huse og ejerlejligheder at vælge imellem.

En del færre faktisk. Og det er ikke helt normalt for årstiden, hvor der ellers plejer at komme flere varer på ejendomshylderne.

Ifølge en ny opgørelse fra Boligsiden er det et fåtal af de 98 danske kommuner, hvor der er tale om en stigning i boligudbuddet.

I Københavns Kommune var der primo juni 380 villaer og rækkehuse til salg, hvilket er 126 færre end på samme tidspunkt sidste år, svarende til et fald på 25 procent.

“Kun otte af landets kommuner har fået flere huse til salg sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Og det er vel at mærke små stigninger, der her er tale om,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Også færre ejerlejligheder på markedet

Retter vi fokus mod ejerlejlighederne, er der her 35 kommuner, hvor sælgerne i stigende grad har meldt sig på markedet.

”Men det gælder ikke landets største byer som København, Aarhus, Aalborg og Odense, der rummer de største markeder for salg af ejerlejligheder. Her er der alle steder tale om et dalende udbud sammenlignet med samme tidspunkt sidste år,” tilføjer Birgit Daetz.

Primo juni var der 2.238 ejerligheder at vælge imellem for boligsøgende med hang til København, hvilket er 322 færre end på samme tidspunkt i fjor, svarende til et fald på 13 procent.

Øget salg og forsigtige sælgere

Men hvad skyldes så dette samlede fald i udbuddet?

“Det er en konsekvens af flere ting. Udbuddet af boliger har været lavt igennem længere tid på grund af den høje handelsaktivitet, vi så i efteråret og i begyndelsen af 2020,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

“I begyndelsen af coronakrisen var der samtidig flere sælgere, der holdt igen med at sætte til salg, og igennem de seneste uger har vi igen set en stigning i salget, som bringer det samlede udbud endnu længere ned.”

Der er dog stadig lidt over 54.000 boliger til salg i hele landet.

