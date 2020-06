Københavns vildeste udsigt: Håndboldstjerne sælger luksuslejlighed

En lille prisjustering var, hvad der viste sig at skulle til, for at den dobbelte OL-guldvinder, europamester og verdensmester i håndbold Camilla Andersen kunne erklære sin lejlighed på Islands Brygge i København for solgt.

Lejligheden, der ligger på 12. etage, blev nemlig udbudt til salg i januar – i april blev prisen justeret med tre procent til 7.295.000 kroner – og kort derefter kunne den tidligere håndboldspiller altså begynde at folde sine flyttekasser.

I maj blev den 112 kvadratmeter store lejlighed, der blot har seks år på bagen, nemlig taget af markedet – og markeret solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Bag handlen står ejendomsmæglerfirmaet Paulun Islands Brygge, der i sit salgsmateriale for ejendommen beskrev lejligheden som “unikt liebhaveri” beliggende i “det nye eksklusive nabolag Havnevigen”.

Amagers højeste priser

Hvad køberne til Camilla Andersens lejlighed er endt med at betale for deres nye hjem med udsigt over København og havneløbet, vides endnu ikke, da salget fortsat ikke er tinglyst. Sikkert er det dog nok, at de ikke er kommet helt billigt til adressen.

Islands Brygge-området er nemlig den dyreste del af Københavns alsidige S-postnummer, der strækker sig fra Kløvermarken til Amager Strand, Ørestad og altså blandt andet også Islands Brygge-området, hvor fire ud af de fem dyreste lejligheder solgt i København S i år ligger. Det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Det dyreste af lejlighedskøbene står skuespiller Dar Salim for; i februar betalte han nemlig hele 11,75 millioner kroner for en ligeledes nybygget Bryggen-lejlighed på 185 kvadratmeter.

Det er ikke mange år, som ejer af 12.-salslejligheden Camilla Andersen, der i dag er håndboldekspert og direktør i sit eget rejseselskab, Travel Sense, skal til at tage afsked med. Hun og fruen, Charlotte Pedersen, købte nemlig lejligheden i 2019 for 6.120.000 kroner.

