Falktoft forlader Frederiksberg-lejlighed

Der har været fart på en af Danmarks største mediepersoner Peter Falktoft i løbet af de senere år. Prisvindende radio er blevet til prisvindende tv – og det faste job hos DR er skiftet ud med tilværelsen som selvstændig i “Her Går Det Godt”-universet med den evige makker Esben Bjerre.

Og nu skal det vise sig, om mediefænomenet Falktoft også får succes som boligsælger. I hvert fald har den 34-årige podcaster netop sat sin lejlighed midt på Frederiksberg i København til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lejligheden ligger i det attraktive Frederiksberg C-postnummer, hvor nogle af landets absolut dyreste kvadratmeter handles – kvadratmeterprisen på Falktofts lejlighed er da også godt deroppe ad.

Lejligheden er nemlig udbudt til salg for næsten 61.000 kroner pr. kvadratmeter – hvilket er godt 12.000 kroner mere pr. kvadratmeter end gennemsnittet for de udbudte ejerlejligheder i området.

Dyrere huse

Hvad fremtiden bringer for Peter Falktoft og fruen Anna, melder historien endnu ikke noget om, men drømmer parret om at finde mere plads end de cirka 100 kvadratmeter lejlighed – eksempelvis i en villa i samme område, så skal der sandsynligvis findes en del mere, end hvad lejligheden kan indbringe.

Frederiksberg Kommune er nemlig det sted i landet, hvor villaerne er udbudt til salg med landets dyreste kvadratmeterpriser, ligesom de gennemsnitlige kontante udbudspriser også er Danmarks absolut højeste.

Et gennemsnitligt hus på Frederiksberg er således udbudt til salg for godt 15,5 millioner kroner – mens et gennemsnitligt hus på landsplan er udbudt til salg for knap 2,4 millioner kroner.

Ifølge Boliga.dk’s oplysninger overtog Peter Falktoft lejligheden i 2016 – samme år, som første episode af ”Her Går Det Godt”-podcasten udkom. Falktoft er for øjeblikket aktuel i Xee-programmet ”I Sydafrika Går Det Godt”, der er tredje skud på rejseprogramstammen, der desuden tæller en Mexico- og Kina-version.