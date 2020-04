DEBAT: Udskyd skolestart for de nye 0. klasser

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Gro Iversen, Joakim Larsens Vej 1

I disse dage er det normalt tiden, hvor de store børnehavebørn gør sig klar til den store dag, hvor de skal starte i skole. Men tiden i år er ikke som den plejer på grund af Corona.

De små fem til seks årige børn står foran at skulle starte i en ny skole, stifte nye kammeratskaber og skabe tillidsforhold til nye voksne – men på 2 meters afstand og i en uvant hverdag, også for pædagogerne.

Som forælder til et nyt skolebarn, synes jeg ikke det lyder som et trygt udgangspunkt for et langt skoleliv, som gerne skal komme godt fra start. Jeg vil derfor opfordre kommunalbestyrelsen til at udskyde skolestarten og lade børnene blive i børnehaverne.

I første omgang måske blot til 1. juni, så der er kommet mere styr på genåbningen af skolerne på Frederiksberg. Det vil give skolerne mere tid til at forberede sig og gøre erfaringer med den nye virkelighed og give mere tryghed for vores børn.

For at det ikke samtidig skal give overfyldte børnehaver, vil jeg opfordre til, at optag af nye vuggestuebørn også udskydes. Det er en stor omvæltning for et knap et-årigt barn at gå fra de trygge rammer sammen med far eller mor, til at starte i vuggestue.

I en corona-tid risikerer den overgang at blive en voldsom oplevelse. Far og mor må ikke gå ind i institutionen og nærheden til de voksne og de andre børn skal mindskes af hensyn til smitterisikoen. Jeg tror de fleste forældre helst vil være det foruden.

Forældre, som ikke kan forlænge deres barsel en enkelt måned, hvis de for eksempel arbejder i kritiske funktioner på et sygehus, skal selvfølgelig have mulighed for at få deres barn i vuggestue.

Netop tryghed har været hovedargumentet for borgmesterens beslutning om først at åbne skolerne den 20. april 2020. Så genovervej beslutningen og udskyd skolestarten, for at give en mere tryg start for vores børn og for personalet.