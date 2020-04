DEBAT: Radikale Venstre: Vi skal genstarte økonomien grønt

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Lone Loklindt (R), rådmand

En krise indebærer altid både farer og muligheder. Lige nu gør vi alle, hvad vi kan for at mindske smittefaren, og de dygtige medarbejdere både inden for sundheds- og omsorgsområdet kæmper en sej kamp ligesom lærere, skraldemænd, chauffører, kassedamer og masser af frivillige gør alt, hvad de kan for at mindske smerten for de mange sårbare borgere i et nedlukket samfund.

Men en ekstraordinær krise som denne kalder også på en massiv genstart af økonomien, når vi kommer ud på den anden side. Radikale Venstre byder derfor ind med en række grønne tiltag som de første bud på en grøn genstart af Danmark.

Det er alt fra tilskud til at skrotte oliefyret, en lavere afgift på el-varme, investeringer i opladere til elbiler i hele landet, energirenoveringer og investeringer i nye typer brændsler. Baseret på erfaringerne fra finanskrisen bliver der nationalt brug for finanspolitiske lempelser i størrelsesordenen 4 procent af BNP.

Også lokalt skal vi stimulere økonomien for at skabe og fastholde jobs. Hvad med, at vi sætter særligt fokus på de grønne initiativer på Frederiksberg?

Fra radikal side vil vi foreslå at sætte fart i energi- og indeklimarenoveringer, såvel i offentligt som privat regi. Den slags projekter skal simpelthen forrest i køen. Dernæst skal vi have fart på udbygning af el-billaderne og kommunens grønne indkøb i det hele taget.

Sundhedskrisen må ikke blive til en økonomisk krise, som sætter sig fast. Vi skal tage mange store og små skridt for at sikre en tryg genstart af Danmark.

Vores forslag er de første, akutte skridt, som kan være med til at sikre både et grønnere og stærkere Danmark. Budskabet er kort og godt: Vi skal bruge chancen til at gøre den økonomiske genstart grøn.

Herudover bliver der naturligvis behov for at redde og stimulere kulturlivet, som har en kæmpestor betydning for Frederiksberg som lokalsamfund, for sammenholdet og for byen som attraktiv destination. Men også som hjemsted for idéudvikling og nytænkende vækstlag inden for alt det, som hører til et bæredygtigt samfund.

Verdensmålene kan passende være det, vi navigerer efter. Økonomisk nedtur rammer altid de mest udsatte grupper hårdest. Derfor vil vi have en genopretningsplan. Så grøn som muligt. Og vi skal have alle med.