DEBAT: Besøg på plejehjem skal give den glæde, beboerne har manglet længe

Indlægget er udtryk for skribenternes egne holdninger.

Af Alexandra Dessoy, Flemming Brank, Karsten Skawbo-Jensen og Merete Hildebrandt, de konservative medlemmer af Ældre- og Omsorgsudvalget

Corona-epidemien har ramt os alle på forskellige måder. Nogle af dem, der er hårdt ramt, er de ældre, der bor på plejehjem, og deres pårørende, som nu på 6. uge er afskåret fra fysisk kontakt og nærvær.

Personalet på vores plejehjem har dygtigt gjort alt for at skærme og opmuntre beboerne med venlighed og omsorg. Det fortjener stor anerkendelse. Og man har frem for alt arbejdet for at undgå, at der kommer smitteudbrud. På trods af dette er det en svær tid, når der er besøgsforbud. Myndighederne erkender nu, at reglerne har været for skrappe og åbner op for besøg, der vel at mærke foregår udendørs og med behørig afstand.

Mange ældre på vores plejehjem lider af demens i forskellig grad og kan derfor have svært ved at forstå, at deres dagligdag er blevet mere isoleret. Besøg giver glæde, og det har de og de øvrige beboere manglet.

I Det Konservative Folkeparti følger vi løbende området og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er vores klare ønske og mål at åbne op for besøg, når det kan ske forsvarligt og trygt for alle. Forvaltningen drøfter netop nu mulighederne med de enkelte plejecentre, og de vil på den baggrund præsentere mulighederne for det politiske niveau. Det er vores håb, at vi i løbet af denne uge kan give klar besked til alle beboere og deres pårørende, hvornår de igen kan forvente at se hinanden fysisk.

Det er vigtigt for os at sige, at der er nogle helt særlige hensyn at tage i en så tæt befolket kommune som Frederiksberg. Smittetrykket er højere hos os end i andre kommuner. Derfor skal det også stå soleklart, at vi først igen vil tillade besøg, når vi kan være helt sikre på, at det kan foregå på en tryg og sikker måde.