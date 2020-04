DEBAT: Styrk turismen og vis, hvad Frederiksberg har at byde på

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Peter Fjerring (V), næstformand på Frederiksberg

Alt tyder på, at vi får en sommer, hvor de fleste danskere vælger at holde deres ferie forskellige steder her i Danmark. Måske kommer der ligefrem en trend flere år frem, hvor den indenlandske turisme er i højsædet.

På Frederiksberg kunne man fra officielt hold godt gøre noget mere for at markedsføre alle vores attraktioner, og i den aktuelle situation er det endnu mere vigtigt at gøre opmærksom på Frederiksberg for at tiltrække turister. Det vil også give flere kunder til Frederiksbergs butikker, restauranter og caféer, når de åbner igen.

Andre nyheder

En type turister, som Frederiksberg er særlig relevant for, er dem, som ønsker at komme tæt på lokalbefolkningen og opleve de miljøer og aktiviteter, som vi selv lever og deltager i. Frederiksberg er som skræddersyet til denne målgruppe.

Frederiksberg Kommune overdrager stort set hele sit budget til turisme til Wonderful Copenhagen, som så markedsfører den samlede hovedstad med omtale af bandt andet Den Lille Havfrue, Tivoli og Nyhavn.

Det gør de meget fint, og København er da også en by, der er værd at skabe bevidsthed om. Men fremadrettet er det vigtigt, at vi også her på Frederiksberg prioriterer turismen.

Med en styrket markedsføring kan vi både om sommeren – og faktisk hele året rundt – vise endnu flere besøgende, hvad Frederiksberg har at byde på.