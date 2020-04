Ingen regler overholdes på skaterbanen: »Vi er flove over Frederiksberg Kommune«

Indlægget er udtryk for skribenternes egne holdninger.

Af S. og N. Lindholm, Helge Rodes Allé

Som svar på artiklen om skaterbanen på Nordens Plads fra uge 16 er der her en kommentar fra en af modstanderne.

Banen har fra starten været fejlplaceret i det tæt bebyggede beboelsesområde, men det har kommunen aldrig ville erkende. Så derfor bliver de ved med at få forlænget lejen af pladsen.

Nu har vi i otte år klaget over støjen fra banen, og at der ikke bliver overholdt nogle af de regler, der er blevet sat op både på og ved banen. Heller ikke nu hvor Sundhedsstyrelsen foreskriver, at vi skal holde afstand, bliver reglerne overholdt. De står i klynger og både ryger og drikker.

Ikke engang nu under coronakrisen, da banen var afspærret, blev det overholdt, og når vi så kontaktede kommunen, fik vi bare at vide, at vi skulle ringe til politiet – for nu havde de jo gjort deres.

Det er som om, at reglerne ikke gælder for dem, der benytter banen, og at det er deres ejendomsret, hvor ingen kan bestemme over dem. Selv fædre med deres små børn var ligeglade med afspærringen.

Det er os skatteborgere på Frederiksberg, der finansierer den støjende bane. Også os, der er modstandere. Men vi bliver ikke spurgt, om vi er interesserede i at høre på den larm i et år eller bare en måned endnu. Det er os, der skal gå ned og fortælle skaterne, at der skal der være ro efter klokken 22. Nogle gange hjælper det, andre gange får man bare et beskidt svar tilbage.

Frederiksberg Kommune praler af, at de bruger vores skattekroner på at holde banen vedlige, og at de går og sætter rottenet op, så der ikke bor rotter under banen. Men det ødelægger skaterne gang på gang, så de kan lægge deres vandskraber under banen igen. De er ligeglade, og det flyder desuden med affald om morgenen, efter de har været der.

Vi har rigeligt med larm og skidt fra lastbiler og skraldebiler, der kommer til Meny fra klokken 03.30 om morgenen, samt de byggepladser, vi har og har haft.

Vi er flove over Frederiksberg Kommune, og nu vil vi gerne have noget ro, tak.