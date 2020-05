Svar på kritik: Genåbning af Platanvej er en fordel for de fleste

Peter Madsen mener, at jeg har gjort mig skyldig i ’fake news’ i debatten om genåbning af Platanvej. Det har jeg nu svært ved at se. Vi er da også enige om, at trafikken er steget på H.C. Ørsteds Vej.

For Pile Allés vedkommende er tallene lidt mere indviklede. Trafikmængden er faldet lidt i lukningsperioden, men Pile Allé lå i forvejen på sin kapacitetsgrænse. Og det er vurderingen, at trafikken på Pile Allé vil falde med cirka 2.700 køretøjer (cirka 12 procent), når Platanvej genåbner.

Man kunne have nævnt andre veje, hvor trafikmængden er steget markant under lukningen. Det gælder blandt andet Kochsvej og Henrik Ibsens Vej, hvor trafikken er mere end fordoblet.

Den vigtigste pointe er, at trafikken ikke går væk, fordi man lukker veje. Når man ikke kan køre gennem Platanvej, så finder bilerne andre ruter. Og Platanvej er den naturlige transportkorridor gennem Frederiksberg med forløbet Bülowsvej-Madvigs Allé-Platanvej-Vester Fælledvej. Den rute giver de færreste gener for de fleste.

Vi bor i en tæt by, og bilerne skal altså være et sted. Peter Madsen ønsker i sit indlæg også at reklamere for Radikale Venstre med Ruben Kidde i spidsen, som angiveligt tænker i en bredere sammenhæng med både ’livskvalitet, miljø og trafiksikkerhed’. Det er muligt, men det har måske ikke så meget med genåbningen af Platanvej at gøre.

Her stemte Ruben Kidde i hvert fald for en genåbning – ligesom resten af by- og miljøudvalget. Fordi det giver den mest hensigtsmæssige trafikafvikling for hele Frederiksberg. Det samme mener politiet og et meget stort flertal af de borgere, der deltog i høringen om genåbningen af Platanvej.