Erhvervsdrivende i centre kan kun se til, mens andre har åbent: »Det er ikke holdbart«

Af Helle Sjelle (K), medlem af Kommunalbestyrelsen

Fra den ene dag til den anden lukkede corona-virussen mange af de små, selvstændige erhvervsdrivende – også her på Frederiksberg.

Der er ingen tvivl om, at det har været hårdt. Danmark har valgt at følge en forsigtighedsstrategi, og vores sundhedsvæsen er heller ikke brudt sammen som først frygtet.

Vi har holdt afstand, passet på hinanden, og antallet af syge er nu så lavt, at det er forsvarligt så småt at begynde at åbne igen.

Derfor er det også positivt, at der nationalt er lavet en aftale om, at de små selvstændige erhvervsdrivende som blandt andet frisøren må åbne igen. Det betyder meget for livet her på Frederiksberg, at vi har et stærkt og levende handelsliv.

Vi skal selvfølgelig stadig huske at holde afstand og passe godt på hinanden på grund af corona-virussen. Men der er håb forude!

Så snart, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, må næste skridt dog være at åbne op for, at de mange erhvervsdrivende, der har deres forretning i et center, som f.eks. Frederiksberg Centret, kan få lov til at åbne for kunderne.

Som det er nu, må de bare se til, mens deres kunder går til forretninger uden for centrene, der godt må holde åbent. Det er ikke holdbart i længden.