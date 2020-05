Regnestykket for trafik på Platanvej er forfejlet: »Det er stadig fake news«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Karen Sørensen, Platanvej 24

Nikolaj Bøgh svarer lynhurtigt på kritikken af Peter Madsens regnestykker vedrørende Platanvej. Måske er det gået lige lovlig hurtigt?

Han skriver: »Den vigtigste pointe er, at trafikken ikke går væk, fordi man lukker veje.«

Det er faktisk lige, hvad den gør. Jo mere bøvlet, det er, jo mindre trafik. Og det, at man vil åbne Platanvej på den skitserede måde, øger den samlede trafik gennem Frederiksberg med dårligt miljø til følge.

Nikolaj Bøgh skriver, at trafikken på Kochsvej og Henrik Ibsens Vej er mere end fordoblet. Det er sikkert rigtigt, men to gange et meget lille tal er stadig et meget lille tal.

Jeg kommer ofte på Henrik Ibsens Vej, og der er meget lidt trafik selv efter en stigning på 100 procent. For Platanvej gælder, at trafikken beregnes til at stige med 50 procent i forhold til før lukningen, og dertil kommer to A-busser i døgndrift.

Mere end 50 procent af et stort tal er et stort tal. Men efter Nikolaj Bøghs regnebog er 50 procent mindre end 100 procent, og dermed er det en rigtig god løsning at åbne Platanvej som planlagt! Procentregning er en vanskelig disciplin.

At kalde Platanvej, som i kommuneplanen er en mindre trafikvej, for en transportkorridor synes at være noget overdrevet.

Det er jo sandt, at et stort flertal har anbefalet scenarie fire, men den måde, som høringen var tilrettelagt på, måtte rent matematisk give det resultat. Der er jo svar fra hele København – selv Nordsjælland!

Jeg tror ikke, at alle disse mennesker har sat sig ind i konsekvenserne for den tættest befolkede vej på Frederiksberg.

Politiet har ikke taget stilling til valg af scenarie jf. referatet fra by- og miljøudvalgets møde.

Det er stadig fake news, Nikolaj Bøgh.