Coronakrisen kan blive game changer for udviklingen af hospitalsgrunden

Af Kim Røssell, C. N. Petersens Vej 6

»Hovedstadens grønne hjerte« og »Nordeuropas tættes bebyggede byområde«. To modsatrettede fortællinger om vores Frederiksberg.

Coronakrisen – og jeg tror ikke, at det bliver den sidste pandemi – viser, at daginstitutionerne på Frederiksberg ikke kan rumme alle børn, hvis det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt.

På den korte bane er Zoologisk Have, Frederiksberg Kirke og mange flere trådt hjælpende til. Det er flot! Men ikke holdbart på den lange bane. Skolerne kan heller ikke rumme alle elever under en pandemi. Klasseværelserne er for små med alt for mange elever i.

Bliver coronakrisen en game changer for udviklingen af hospitalsgrunden, der er Frederiksbergs sidste større udviklingsområde, fordi den sætter en ny retning, som sikrer, at hospitalsgrunden IKKE ender som Landbohøjskolens grund på Rolighedsvej/Bülowsvej, Carlsberg Byen på Rahbeks Allé, Nordhavnen, Sydhavnen og Ørestaden?

Alle nye byudviklingsområder er uden betydende friarealer, og hvor det væsentligste bidrag til fortællingen om det grønne er de grønne træer på arkitekternes visualiseringer.

Coronakrisen har synliggjort, at vi står ved en skillevej. Skal Frederiksberg kunne rumme vores børn på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og skal strategien om forsat fortætning af byen lægges i graven for altid? Den skal erstattes af mere grønt, der giver fortællingen om »hovedstadens grønne hjerte« reelt indhold.

Et tankeeksperiment: Skal Forum nedrives? For den er blevet tilovers efter tilkomsten af KB Hallen og Royal Arena samt at parken på Julius Thomsens Plads bliver tre gange stå stor. Eller skal man nedrive alle ikke bevaringsværdige bygninger på hospitalsgrunden og skabe grønne områder?

Borgerne efterspørger flere grønne områder!