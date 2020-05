Frederiksberg Kommune sparer næsten 50,9 millioner takket være Venstre

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Jan E. Jørgensen, Medlem af Folketinget og 1. viceborgmester (V).

Københavns Kommune stod til at miste 53,6 millioner kroner i regeringens oprindelige udligningsudspil. Men takket være ikke mindst Venstre er regningen landet på bare 2,7 millioner kroner. Der er således tale om en besparelse på næsten 50,9 millioner kroner om året for Frederiksberg Kommune. Det er penge, der i stedet kan bruges på vores fælles velfærd.

Som Venstres storbystemme og 1. viceborgmester på Frederiksberg har jeg været tæt på processen gennem hele forløbet og kæmpet Frederiksbergs sag. Jeg har været i hyppig dialog med Venstres forhandlere og hjulpet dem med tal og argumenter fra Frederiksberg Kommune. Jeg er derfor ovenud tilfreds med den aftale om en udligningsreform, som vi netop har landet. For det så ud til at blive en rigtig dyr affære for Frederiksbergs borgere, hvis ikke Venstre, som et økonomisk ansvarligt parti, havde siddet med ved bordet.

Derfor er jeg også helt uforstående – og ærlig talt skuffet over – at De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige valgte at stå udenfor. Her har man ingen indflydelse, og det undrer mig, at borgernes udsigt til et massivt skattesmæk ikke var nok til, at disse partier ville tage ansvaret på sig. Havde det ikke været for Venstre, ville partierne i hvert fald have haft et gevaldigt forklaringsproblem over for deres vælgere.