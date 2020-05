100 siders høringsvar fører til marginale ændringer: »Det er spild af tid«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Ole Horskær Madsen, Askeskellet 10

Forslag til Frederiksbergstrategien har været i høring. Forslaget handler om, hvordan Frederiksberg skal udvikle sig i fremtiden. Der er givet 39 omfangsrige og engagerede høringssvar (svarende til cirka 100 sider) fra borgere, råd, foreninger mm.

Mange har skrevet, at strategien indeholder smukke mål, men at det bør beskrives grundigere, hvordan man vil nå dem. Det giver høringssvarene en række gode forslag til, ligesom der er forslag til nye emner. De afvises stort set alle af forvaltningen, som skriver til politikerne:

»De mange meget konkrete forslag blandt høringssvarene ligger uden for Frederiksbergstrategiens formål som overordnet strategisk værktøj og har derfor ikke givet anledning til ændringsforslag.«

Det vil sige, at det ikke er relevant at være konkret.

Kun tre steder har borgernes høringssvar ført til bittesmå ændringer: Første ændring er, at udtrykket » Frederiksbergs egenart« får tilføjes et »-er«, så det bliver »egenarter«.

Anden ændring består i, at man i sætningen »… når vi laver om i byen i dialog med bygherrer og grundejere« blot skriver »… når vi laver om i byen«, fordi flere høringssvar undrer sig over, at man ikke har nævnt borgerne.

Tredje ændring er, at ældrerådet får tilføjet, at byen skal udformes »med fokus på tryghed og tilgængelighed«.

Et skema med ændringer kan ses på kommunens hjemmeside som bilag til mødet i magistraten 27. april.

Det er synd, at forvaltningen finder borgernes svar så uanvendelige. De borgere, der har brugt mange timer, i troen på at det kunne medføre ændringer, ved nu, at det er spild af tid at afgive høringssvar.