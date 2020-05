Er det virkelig nødvendigt at fremme cykelparkering med plastiklapper?

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Morten Holm Rasmussen, Aksel Møllers Have 26, 2.tv

Som glad og flittig cykelbruger i Frederiksberg Kommune, bliver jeg altid glad og stolt, når Kommunen indfører tiltag, som fremmer cyklismen på den en eller anden måde. Men måden dette udføres og kommunikeres på, undres jeg ved.

Min undren omhandler kommunikationen af den nye cykelparkering og cykelparkeringskælder, som er kommet i forlængelse af det færdige Metrobyggeri og reetableringen af Solbjerg Plads ved Frederiksberg Centeret og CBS.

I perioden efter det færdiggjorte arbejde har cykelbrugere, som parkerer i cykelparkeringsområderne fået en grøn plastiklap, hvorimod dem som parkerer uden for stregerne, bliver mødt med en rød plastiklap. Plastiklappen informerer yderligere om de nye 340 kælderpladser under Frederiksberg Centeret.

Andre nyheder

Jeg ser det i første omgang modstridende med kommunes grønne profil, men også kontralogisk at producere plastiklapper for at kommunikere et grønt tiltag.

Men min største bekymring hæfter sig ved, hvor disse plastiklapper forsvinder hen, når de mødes af cyklisten, som har travlt med at komme hjem efter arbejde, uddannelse eller noget tredje.

Bliver de revet af og lagt i skraldespanden, eller ender de på asfalten, vores parker eller i kloaksystemet? Sådan en form for kommunikation må udelukkende bygge på et tillidsbaseret forhold mellem borger og kommune, der fordrer, at plastiklapperne bliver smidt korrekt ud.

Som den bæredygtige kommune, vi bryster os af at være, vil jeg mene, at der er langt bedre, mere bæredygtige og kreative måder at udføre den kommunikative del af den nye cykelparkering på.