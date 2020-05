Åbent brev: Hvilke konservative værdier gælder for åbningen af Platanvej i dag?

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Peter Højslev Petersen, Platanvej 24, 1810 Frederiksberg C

Kære Simon Aggesen og Nicolaj Bøgh (Kon).

Jeg ryddede op i en gammel bunke for nylig. I bunken lå et fint brev fra jer og Det Konservative Folkeparti adresseret til beboere omkring Platanvej. Brevet er trykt på godt papir og indeholder en lang række gode konservative værdier, som jeg sætter endog meget stor pris på. Der er billede af jer begge to. Kan I huske det?

Brevet blev udsendt efter afgørelsen om Lejerbos ekstra etager.

Jeg citerer fra brevet: »Den gode dialog«, »lytte til de mange beboere«, »vi ønsker derfor at inddrage borgerne tæt i de beslutninger, der vedrører dem, også i fremtiden« og »det tror vi er den bedste garanti for, at vi kan bevare det Frederiksberg, vi holder af«.

Det er udsagn, som jeg kan støtte fuldt ud. Jeg mener som I, at det er i samtalen, at samfundet udvikler sig.

Jeg skriver til jer nu, fordi alle disse flotte udsagn som gjaldt for Platanvej i foråret 2019 åbenbart ikke gjaldt for Platanvej i efteråret 2019. Hvad er der sket i mellemtiden?

Nu gælder der om projektet genåbning af Platanvej: Ingen dialog, der lyttes heller ikke, og Platanvejs beboere bliver ikke inddraget.

Det ville være oplysende med et brev fra jer om genåbningen af Platanvej.

Hvad er der sket med de konservative værdier i perioden fra foråret 2019 til efteråret 2019?