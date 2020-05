Afskaf dækningsafgift: Hjælp butikslivet med at blomstre på Frederiksberg

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Lars Berg Andersen (LA), 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen

Hvis vi vil bevare et varieret butiksliv på Frederiksberg – også efter corona – så skal vi lade være med at opkræve unødige ekstraskatter af butikkerne. Mange opfatter måske Frederiksberg som et lavskatteparadis på grund af de relativt lave personskatter, men butikker og det øvrige erhvervsliv pålægges faktisk en ekstraskat på Frederiksberg, som de ikke skal betale i de fleste andre kommuner, nemlig dækningsafgiften.

På grund af corona har kommunen ganske vist udskudt betalingen af dækningsafgift for 2. halvår 2020, men betales skal den jo på et tidspunkt alligevel. Lad os nu benytte lejligheden til at afskaffe den helt. Den er en stor belastning for hver af de mange små butikker, og til trods for det, er det samlede provenu for kommunen faktisk beskedent.

Liberal Alliance har ved flere lejligheder på Rådhuset foreslået en afskaffelse, og vi har da også to gange fået sænket dækningsafgiften som et aftryk i de årlige budgetforlig, men ellers kæmper vi desværre mod en masse andre partier, der hellere vil have en bugnende kommunekasse end et blomstrende butiksliv på Frederiksberg.