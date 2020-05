Tid til at hjælpe erhvervslivet: Parkering kan bruges til udeservering under krisen

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Balder Mørk Andersen (SF), rådmand

Nu kan byens restauranter, caféer og barer glædeligvis åbne igen. Men med skarpe restriktioner og krav om afstand mellem kunderne. Det fordrer, at vi som kommune må tænke lidt ud af boksen for at hjælpe de erhvervsdrivende, som er blevet så hårdt ramt af Coronakrisen.

En fleksibel omdannelse af måske bare et par parkeringspladser til serveringsareal ud på eftermiddagen kan være netop det, der får glæden tilbage i øjnene på den enkelte restauratør, pizzamand eller caféejer.

I det store hele kan vi nok undvære de få bilparkeringspladser i en begrænset periode, når det gavner handelslivet, hvilket i den sidste ende gavner os alle.

Det er usikkert, hvor mange steder det ville kunne være relevant, og jeg er bevidst om, at det i sig selv ikke alene kan gøre en begrænset åbning rentabel for den enkelte virksomhed.

Ligesom vejrliget er en ubekendt faktor. Det ville dog være ærgerligt ikke at afsøge muligheden, og dem, der bedst kan se et muligt lokalt potentiale, er naturligvis handelslivet selv.

SF har derfor i Magistraten (Kriseledelsen) foreslået, at forvaltningen klargør en model for hurtig behandling af ansøgninger fra interesserede erhvervsdrivende, og der har vist sig bred politisk opbakning, hvorfor det bliver iværksat.

Argumentet skal naturligvis primært være muligheden for at imødekomme kravene om at holde afstand, men skulle der være en restaurant, der i en afgrænset periode kunne se en mulighed for at indhente lidt af det tabte terræn, vil jeg personligt være åben for dette.