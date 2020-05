Jan E. Jørgensen er uforskammet

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Frits Degner (K), Rahbeks Allé

Jan E. Jørgensen og Venstre forsøger at tage æren af regeringens udligningsreform og påstår han som ene mand via trylleri har skaffet 50,9 millioner til Frederiksberg Kommune.

Det er måske knapt så klædeligt, at Venstre har været til møder vedrørende udligningsreformen med regeringen, men så kan Jan E. Jørgensen endelig prale af: »Så er man da noget”.

Jan E. Jørgensen har fremtryllet og tager hele æren for, at Frederiksberg nu får nedsat sin regning til udligningsreformen til 2,7 mio. kroner og sparer 50,9 mio. kroner,

Jan E. Jørgensen har den uforskammethed at beskylde de konservative på Christiansborg for at stille urealistiske krav. De konservative har i modsætning til Venstre altid været konservative, i modsætning til Venstre der har været i regering med Socialdemokratiet.

Jan E. Jørgensen har det med at gøre sig klog på noget han absolut intet ved noget om. Jan E. Jørgensen var ikke med ved forhandlingsbordet og de konservative blev aldrig inviteret med til forhandlingerne af regeringen. Her tager Jan E. Jørgensen også fejl.

Jan E. Jørgensen og Venstre er et parti, der i årevis har elsket udligningsreformen, idet Venstre er og bliver et landbrugsparti, der aldrig er blevet stuerent i de større byer. Vi har intet landbrug på Frederiksberg bortset fra Jan E. Jørgensens baghave, men det har Jan E. Jørgensen ikke opdaget.

Venstre har altid klappet i deres små hænder over udligningsreformen. Venstre elsker at sende penge fra Øst til Vest. Venstre gik ved kommunevalget i 2017 fra tre pladser i kommunalbestyrelsen til en enlig svale. Det er måske derfor Jan E. Jørgensen er så emsig for at profilere sig selv.

Det kunne måske tænkes, at Jan E. Jørgensen er bange for at ryge helt ud af kommunalbestyrelsen ved næste valg og ud af kommunalpolitik.

Borgmester Simon Aggesen har haft rigeligt at se til vedrørende udligningsreformen, det har så afgjort ikke været nemt at være i hans sted. Simon Aggesen har problemer nok med om skatten skulle sættes op eller foretage dramatiske nedskæringer. Simon Aggesen har kæmpet kraftigt for at undgå forringelser af serviceniveauet og undgå at sætte skatten op. Det lader nu til at lykkedes, så Simon Aggesen og borgerne på Frederiksberg kan få et tiltrængt pusterum.