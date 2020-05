Dit Frederiksberg forsvinder: »Vi må vælge mellem grønne områder eller bebyggelse«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Mark Olesen Jensen, Finsensvej 63

Det Frederiksberg, du holder af, er i opløsning.

Vi fravælger de værdier, der indtil nu har skabt rammerne for netop det Frederiksberg, vi holder så meget af. Grønne områder bliver bebygget, og lokale enkeltmandsvirksomheder bliver skiftet ud med store kæder.

En by som vores, der er stærkt udfordret af fysiske begrænsninger, må tage et valg. Vi må vælge mellem grønne områder eller bebyggelse.

Af gode grunde er der ikke evigt grønne områder på Frederiksberg, og hvis du går en tur på f.eks. Solbjerg Kirkegaard, vil du se, at bebyggelsen allerede er startet.

Hvis ikke vi hiver i bremsen nu, så vil Frederiksbergs grønne områder stille og roligt forsvinde. I hvert fald de mindre områder som f.eks. Solbjerg Kirkegård.

Vi må aktivt tage stilling til, hvordan vi vil indrette os, eller hvordan vi vil bevare vores by.

Ofte udtrykker vores politikere stor respekt for de grønne områder for efterfølgende at garantere, at din bilparkering ikke er i fare. I en lille by som Frederiksberg er begge dele ikke muligt at gennemføre på tilfredsstillende vis. Vi må tage et aktivt tilvalg eller fravalg.

Kommunalbestyrelsen kunne, hvis den ville, ansøge om at frede hele Solbjerg Kirkegård. Den kunne generelt gøre langt mere. I stedet bebygger den kirkegården.

Solbjerg Kirkegård er ikke alene et grønt sted på Frederiksberg, det er også et historisk sted. Mange store og historiske personer er begravet her. Kirkegården må anses for at være et grønt område på højde med Frederiksberg Have eller Fælledparken i København.

Hvis vi vil det grønne, hvis vi vil bevare det Frederiksberg, vi holder så meget af, så bør vi også bevare Solbjerg Kirkegård.

Generelt bør vi tage en ærlig debat om, hvordan vi ønsker, vores by skal se ud. Alt for mange små butikker lukker og bliver overtaget af store kæder. Kæder, som ikke er en del af lokalmiljøet, og som kan opleves i alle større byer.

Hvis du har været på ferie rundt omkring i Europa, vil du kunne nikke genkendende til, at det stort set er de samme butikskæder, der dukker op over alt.

Lad os bevare og skabe et lokalt og grønt Frederiksberg – et Frederiksberg for alle.