Frederiksberg bliver oversvømmet med biler: Hav mod til at gøre noget for klimaet

Af Peter Madsen, Platanvej 7

Kære Nikolaj Bøgh. Du har til citat udtalt, at trafikken på Pile Allé er steget væsentligt (hvilket den ikke er), og du må stå ved dine fejludtalelser. Du kan ikke pakke dine udtalelser ind i, at trafikken er »mere indviklet«.

Kapacitetsgrænsen på Pile Allé er nået, ja, og den vil nås igen, en periode efter at Platanvej er åben igen. Med jeres politiske valg vil der over tid blive oversvømmet med biler og forurening på Frederiksberg C.

Så vil du sikkert trække kortet om, at vi alle bare skal have elbiler – men de fylder også, og de forureninger meget, når deres samlede livscyklus tages i betragtning.

Jeg laver ingen reklame for De Radikale og Ruben Kidde. Jeg gør det helt modsatte.

Hvis jeg var radikal, ville jeg sidde med en rigtig dårlig smag i munden. At stemme for meget mere trafik ind over Frederiksberg C og tilsidesættelse af så mange grønne planer for vores by.

Kære politikere, træf databaserede beslutninger og se, at vi har klimaudfordringer fremover. Ha’ mod til at gøre noget ved dem.

Færre biler giver øget livskvalitet. Og lad os få gode forhold for cykler, delebilsordninger og livet i byen.