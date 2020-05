Skal Værnedamsvej virkelig ligne en motorvej?

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Nikolaj Madsen, Platanvej 24

Jeg elsker at bo på Frederiksberg C, men jeg er ked af al den trafik, som kommer til at oversvømme vores bydel.

Kommunens analyser viser, at 13.000 biler i døgnet vil køre på Platanvej. Den flod af biler vil fordele sig ind over hele bydelen, og kommunens analyser viser, at trafikken på dele af Gammel Kongevej stiger med over 1.400 biler i døgnet og foran Bülow-Skolen med 1.630 ekstra biler i døgnet – et sted, hvor helt små børn skal lære at komme sikkert til og fra skole.

Selv min elskede Værnedamsvej vil få 420 ekstra biler i døgnet, ifølge kommunens analyser. Trafikken på Gyldenløvesgade vil falde med næsten 1.000 biler i døgnet, da det fremover bliver nemmere at komme ind over Frederiksberg.

København udbygges kraftigt fra Sydhavn til Nordhavn, mens Københavns Kommune i årevis har mindsket trafikkapaciteten på tværs over Nørrebro og ved Nørreport.

Det er ikke fair, at vi borgere på Frederiksberg C skal have dårligere livskvalitet af den grund. Lad os få en bydel med mindre forurening og fokus på et godt liv til os mennesker.

Kære grønne politikere – kom ud af busken.