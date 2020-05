Der skal gribes ind ved coronasmitte

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Sine Heltberg (S), Politisk ordfører i kommunalbestyrelsen

For nylig kom det frem, at fem ansatte i børnehaven Solmarken her på Frederiksberg i begyndelsen af maj blev testet positive for coronavirus. Men på intet tidspunkt blev institutionen lukket, og først efter omtale af sagen i DR blev vi i kommunens børneudvalg orienteret om sagen. Det er ikke godt nok, og det skal ikke gentage sig.

I en beslægtet sag i Høje-Taastrup Kommune valgte man omvendt at holde en institution lukket efter blot ét tilfælde med en coronasmittet pædagog.

I Socialdemokratiet ønsker vi ikke at tage nogle chancer. Hvis der en anden gang registreres corona-smitte på en daginstitution eller en skole på Frederiksberg, vil vi lukke de ramte stuer eller klasser ned – og om nødvendigt lukke hele institutionen ned, indtil situationen er løst.

Takket være regeringens resolutte nedlukning af det danske samfund er Danmark foreløbig sluppet nådigt igennem coronakrisen med et lavt antal smittede og døde sammenlignet med en række andre lande. Derfor har det været muligt at tage fat på at genåbne samfundet, herunder daginstitutioner og skoler, tidligere end det sker i de fleste andre lande.

Det er meget glædeligt, men genåbningen må gå hånd i hånd med, at flere bliver testet, og at man foretager grundig smitteopsporing af nære kontakter, når nogen er testet positiv. Derfor går det ikke, at vi har vuggestuer, børnehaver eller skoler, hvor smitte er i omløb og kan sprede sig mellem ansatte og mellem ansatte og børn. Sikkerhed og sundhed er vores første prioritet.