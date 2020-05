Borger klar på forbud: »Jeg er blevet løbet ind i to gange«

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Julliana Nykjøge, Ingemannsvej

Det var mig en stor glæde at læse, at en borger har taget initiativ til at bede om at blive fri for de forstyrrende løbere i Frederiksberg Have.

Det er ikke altid, de tager hensyn til gående. Hvorfor skal man stresses af en frontløber eller ikke vide, om man bliver løbet over ende af en bagfra?

Jeg er blevet løbet ind i to gange. Frederiksberg Have skulle gerne være et frirum, hvor man kan stresse af og nyde den dejlige, grønne have i fred og ro.

Jeg har skrevet til Kulturstyrelsen angående løberne, hvor jeg har foreslået, at de fortsat kunne løbe i Søndermarken og ikke Frederiksberg Have. Så kunne alle være glade.

Svaret var, at det er ikke planen!