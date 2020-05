Borgerinddragelse er en vigtig konservativ værdi

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Nikolaj Bøgh (K), Rådmand

Peter Højslev Petersen spørger her i avisen, hvordan planerne for genåbning af Platanvej hænger sammen med konservative værdier, hvor vi lægger stor vægt på dialog og borgerinddragelse. Svaret er, at det hænger rigtig godt sammen.

I disse år stiger inddragelsen af borgerne på Frederiksberg markant i forbindelse med nye lokalplaner, byggeprojekter, offentlig transport m.m. Mulighederne for genåbning af Platanvej er et godt eksempel på dette.

Høringen om de forskellige fremtidsscenarier for vejen var den med flest deltagere i kommunens historie, og der indkom mere end 1700 høringssvar.

Men en høring er jo en debat om flere valgmuligheder, og i en tæt bebygget by kan vi ikke forvente, at vi altid kan være enige om det hele. Blandt andet fordi vi ikke har de samme udfordringer, der hvor vi hver især nu bor.

Trafikken i byen hænger sammen, og det påvirker hele byen, hvad vi gør med en vigtig trafikvej som Platanvej. Omkring 60 procent af deltagerne i høringen ønskede at åbne Platanvej igen, og det var samtlige politikere i By- og Miljøudvalget enige i.

Hvordan genåbningen så skulle foregå, var der mere delte meninger om, men de fleste – både i udvalget og blandt borgerne – vægtede, at der også fortsat skulle være gode parkeringsforhold på Platanvej.

Samtidig med, at vi begrønner vejen så meget, som det nu kan lade sig gøre med den begrænsede plads, der jo er på vejen.

Det er udgangspunkt for det endelige projekt, som nu snart skal udarbejdes, og som vi håber og tror, bliver til gavn og glæde for alle – også for beboerne på Platanvej.