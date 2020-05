Frederiksberg Have skal være for alle

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Povl D. Rasmussen, Guldborgvej 12

De grønne områder på Frederiksberg er små åndehuller, der gør vores tætbefolkede by til noget helt særligt. Derfor skal de selvfølgelig være åbne for alle byens borgere – også motionisterne.

Men i den seneste udgave af Frederiksberg Bladet foreslår Karen Vad, at netop løberne skal forbydes adgang til Frederiksberg Have, som det har været tilfældet under nedlukningen af Danmark.

Storladent foreslår hun dog et kompromis, der ’tilgodeser alle’ og giver løbere adgang til haven før klokken 10 og efter klokken 19. Jeg kan dog afsløre, at det ikke vil tilgodese de mange Frederiksberg-borgere, der kun har mulighed for at løbe i tidsrummet 10-19.

Slutteligt er hendes forslag i strid med Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik 2019-2022, hvor det netop hedder, at »alle skal have adgang til at bruge byens rum og faciliteter til motion«.

Lad Frederiksberg Have være for alle.