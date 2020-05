Borger om høring: »Resultatet var givet, inden svarene kom«

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Jens Bekke, Carit Etlars Vej 24

Nikolaj Bøgh (K) vil gerne have grønne løsninger, men på Platanvej prioriterer de Konservative bedre parkeringsforhold frem for at bevare det grønne islæt i gaden.

Derfor må de flotte træer på Platanvej i næste fase lade livet til fordel for mere asfalt til parkeringspladser.

Det er trist, at politikerne ikke tager ansvar for helheden ud fra den grønne dagsorden med mindre trafik og en grønnere by, som alle åbenbart gerne vil være en del af, når det handler om valg- og skåltaler.

Og man kan spørge om beslutningen omkring Platanvej er demokratisk og legitim, når man har lavet en høring, hvor det handler om Platanvej mod Indre Frederiksberg.

Andre nyheder

Resultatet var givet, inden høringssvarene kom ind, men det var måske også tilsigtet?