Tak til Frederiksbergs skoler

Af Michael Vindfeldt (S), formand for undervisningsudvalget

Det er mærkeligt at tænke bare tre måneder tilbage, hvor en nedlukning af samfundet havde været utænkelig. Det føles som så lang tid siden, men vi har også oplevet meget siden da – nedlukning og genåbning.

På skoleområdet har opgaven været kolossal. Først var det meget udfordrende at skulle undervise eleverne og modtage undervisning over en skærm. Siden har det været en kæmpe opgave at finde lokaler, som kunne rumme alle vores elever med de nye afstandskrav.

Men genåbningen er heldigvis gået rigtig godt på skoleområdet. Vi er lykkes med at tilbyde flere lektioner end sammenlignelige kommuner, og vi har heldigvis været enige om politisk, at afgangsklasserne skulle prioriteres højest i forhold til antal lektioner.

Jeg tror ikke, at man kan overvurdere, hvor stor en indsats både nedlukningen, men særligt genåbningen har krævet af alle. Skoleledere og lærere. Pædagoger, pedeller, nye ansatte til at spritte af og gøre rent. Alle som en meget vigtige brikker i det samlede store skolepuslespil. Tak til hver enkelt af jer, der har kæmpet for at gøre genåbningen så blid og professionel som muligt ! Men ikke mindst tak til jer elever og til jeres forældre. Det har ikke været en let tid. I elever har savnet jeres kammerater og jeres hverdag – ja, jeg hører ligefrem, at mange af jer har savnet at gå i skole!

Det er et godt tegn, og jeg er som formand for undervisningsudvalget – og på hele udvalgets vegne – enormt glad for, at vi er landet så godt på den anden side. Vi er ikke færdige endnu, for vi skal stadig have normaliseret antal lektioner, åbningstider i SFO og klub og så videre. Der er nok at tage fat på. Men det skal ikke ændre ved, at vi godt kan være stolte af, at genåbningen er gået så godt.

Så igen: tak til jer alle for at medvirke til det; det er Frederiksberg, når det er bedst.