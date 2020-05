Nordens Plads skal fungere for alle

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Nikolaj Bøgh (K), rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget

I avisen den 6. maj skriver S. og N. Lindholm et kritisk indlæg om skaterbanen på Nordens Plads, som nu står der på 8. år.

Baggrunden for placeringen er, at vi gerne vil give mulighed for aktiviteter målrettet børn og unge i området. Vi har da også i årenes løb modtaget en række positive tilkendegivelser fra brugere af banen, ligesom beboere og aktører i området har givet udtryk for, at det er rart med liv på pladsen i stedet for tomme parkeringspladser.

Andre nyheder

Kritikpunkter har primært været af praktisk karakter, som er blevet afhjulpet med blandt andet opsætning af affaldskurve og støjdæmpende plader mv.

Når dette er sagt, skal vi naturligvis sikre os, at der er trygt at opholde sig på og omkring banen.

Jeg vil gerne sikre, at området får ekstra opmærksomhed fra kommunens driftsfolk og cityassistenter i en periode, ligesom det også skete, da anlægget var afspærret i starten af coronakrisen.

Derfor opfordrer jeg til, at man tager kontakt til politiet på 114, hvis man som borger er vidne til ulovlige aktiviteter.

Frederiksberg skal være en bæredygtig by, og der skal være plads til alle. Der er og har altid været stor politisk opbakning til skaterbanen på Nordens Plads, som sammen med blandt andet aktiviteterne i Medborgercenteret, Nordens Have og andre gode initiativer skaber liv i området.

Aktuelt arbejder den private ejer af pladsen på en plan for fremtidens Nordens Plads.

Vi kan kun opfordre læserbrevsskribenterne til at deltage i den videre dialog herom, så fremtidens Nordens Plads i videst mulige omfang kommer til at favne ønskerne bredt fra områdets beboere.