»Man fristes til at spekulere i, om regeringen har lukket Danmark ned for at vinde vælgere«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Charlotte Bengstrøm, cand.soc i udviklingsstudier & internationale forhold, Nordre Fasanvej 176

Siden 12. marts har det danske samfund i form af undervisningsinstitutioner, offentlige og private arbejdspladser, butikker, sportsfaciliteter, biblioteker, restaurationer, kulturliv, grænser og de facto lufthavne været lukket ned. En nedlukning, der aldrig har været set magen i nyere dansk tid.

Derudover har en indgriben i danskernes frihed fundet sted, for da vi ikke har måtte samles mere end ti mennesker, har vi ikke kunne foretage os en lang række aktiviteter.

Også de økonomiske konsekvenser af nedlukningen har haft gennemgribende indflydelse på vores liv. Mere end 47.000 lønmodtagere har mistet deres arbejde, og selvstændige har måtte dreje nøglen om på deres virksomheder og dermed set livsværket smuldre imellem fingrene på dem.

For ikke at tale om de mere end 200.000 lønmodtagere på lønkompensation, der ikke ved, om der er et job at vende tilbage til efter 8. juli, hvor lønkompensationsordningerne ender.

Samtidig er det nu blevet endnu svære for de 103.900 mennesker, herunder nyuddannede, der var ledige før COVID-19, at træde ind på det danske arbejdsmarked. Derudover er den danske statsgæld steget med 300 milliarder kroner, hvilket svarer til finansieringen af den danske folkeskole over en femårig periode, og der vurderes et tab på fem procent af det danske bruttonationalprodukt.

Med disse ændringer er det kun rimeligt at kigge på bevæggrundene for nedlukningen, som måske ikke har været af sundhedsmæssig karakter. Der har nemlig ikke været sundhedsmæssige belæg for at lukke Danmark ned.

Rådgivende sundhedseksperter med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i spidsen anbefalede, at antallet af sociale kontakter skulle nedbringes, men ikke på bekostning af danskernes frihed, hvorfor han ikke anbefalede, at Danmark skulle lukkes ned.

Når Mette Frederiksen alligevel valgte at lukke landet, er det nødvendigt at rejse spørgsmålet omkring, hvorvidt hun har udnyttet krisen til at revitalisere socialdemokratiske værdier og genvinde Socialdemokratiets relevans.

Mette Frederiksen har altid været tro mod den traditionelle socialdemokratiske ånd, og en nedlukning passer godt ind i en socialdemokratisk fortælling om samfundssind og om at hjælpe de svage.

På den måde kunne man forestille sig, at Socialdemokratiet – for at vinde nogle af de tabte vælgere tilbage – bruger krisen til at finde tilbage til sine kerneværdier, de havde før Thorning-Schmidt og Corydon.

Udover at relanceringen af en traditionel, socialdemokratisk linje kan give vælgere, signalerer en hurtig og resolut indsats i form af en nedlukning politisk handlekraft. Handlekraft vil vælgerne gerne se, fordi de gerne vil have simple løsninger og hurtig handling, når det drejer sig om kriser, der er komplicerede og svære at forholde sig til.

Dermed kunne man fristes til at spekulere i, om regeringen har lukket Danmark ned for at vinde vælgere.