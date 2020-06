Der skal være plads til alle: »Ingen løbere på hverdage mellem kl. 10-17«

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Karen Vad, Storm Petersens Vej 4

»Lad os værne om vores grønne by, et grønt og roligt område«.

Sådan skriver vores flittige borgmester på sin Facebook.

Han skriver også, at det er dejligt at løbe i Frederiksberg Have, og det skal man sandelig blive ved med. Jeg er helt enig.

Men i corona-tiden har vi oplevet en have i ro, en oase uden prustende løbere, og hvor man ikke hele tiden skal se sig til tilbage, til siderne, og nu efter corona-krisen skal man også vende hovedet den anden vej, hver gang en løber passerer.

For mange besøgende er det ikke længere en afslappet tur, og nogle er blevet bange for at gå i haven.

Der skal være plads til alle, jeg vil derfor foreslå: Ingen løbere på hverdage mellem kl. 10-17. Man kan altid løbe i Søndermarken.

I Frederiksberg Bladet 20/5-26/5 foreslog jeg haven uden løbere mellem kl. 10-19. Det har givet mange positive tilkendegivelser, både på gaden, i de lokale medier og over 100 har bakket forslaget op på Facebook. Færre er utilfredse, men lad os imødekomme dem.

Med forslaget ingen løbere mellem kl. 10-17 på hverdage kan der løbes før arbejdstid, ikke erhvervsaktive kan motionere (gå, som vi alle får besked på) til kl. 17.

Borgmesteren og andre aktive kan løbe før middag og putte børn om aftenen. Det er da et dejligt konstruktivt forslag til alle vælgerne på Frederiksberg.