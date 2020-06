Dybt godnat: Socialdemokratiet svigter hovedstadens hoteller

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Martin Voergaard (V), Formand i Venstres Ungdom, Frederiksberg

I den forgange periode har det været svært at se, hvornår Socialdemokratiet har handlet politisk eller efter sundhedsfaglige myndigheder – det har endda været så svært, at selv deres egen politiske ordfører har haft problemer med dette.

Der hersker dog absolut ingen tvivl om, at det var en politisk beslutning, da regeringen vedtog, at turister ikke måtte overnatte på hoteller i hverken København eller på Frederiksberg. Jeg må dog tilstå, at jeg overhovedet ikke forstår bevæggrunden for dette? Regeringen presser således indirekte udenlandske turister til vestegenen – hvor smittetrykket i øvrigt er højere end i selve hovedstaden.

De udenlandske turister vil tilnærmelsesvis bruge et par timer i Arken, men efterfølgende rejse ind til Frederiksberg og København for at besøge vores kulturtilbud og restauranter. Dette foregår i de samme S-tog og metroer, som resten af hovedstaden bruger og de besøger ligeledes de kulturtilbud som resten af hovedstaden besøger. Turisterne vil derfor befinde sig det meste af tiden i hovedstaden alligevel, at de derfor ikke kan overnatte her, er decideret ’godnat’.

Jeg ved ikke, om Socialdemokratiet forventer, at udenlandske turister inviterer hele hovedstaden ind på deres hotelværelser? Fordi som regel, når man befinder sig på hotellet, er når man er allermest isoleret og givetvis sover. De gør dermed hovedstaden en kæmpe bjørnetjeneste, eftersom denne gerning ikke reducerer noget smittetryk, men blot sætter medarbejdere i hotelbranchen i overhængende fare for at blive fyret, eller for at hoteller må dreje nøglen om.

Vi i hovedstaden og på Frederiksberg fortjener en god forklaring. At dette reelt har noget med smittetryk kan ikke være rigtigt – og jeg har desværre ikke fantasi til at forestille mig, hvad dette her egentligt handler om.