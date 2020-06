Ikke bump på hovedfærdselsårer, tak!

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Jette Vorstrup, C. Feilbergs Vej

I Frederiksberg Bladet den 20. maj læser jeg, at de socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer Gunvor Wibroe og Michael Vindfeldt vil have flere bump på vejene.

Det er helt fint foran skoler og på villaveje, hvor man kan træffe legende børn, men på hovedfærdselsårer er det en misforståelse. Har man aldrig tænkt på, at ambulancer, brand- og politibiler skal hurtigt frem. Og hvad med håndværkere, varetransport og taxaer, som også er afhængig af, at trafikken ikke hele tiden er stop-go. For slet ikke at tale om busser, hvor bump kan være direkte farlige for stående passagerer.

I myldretiderne går trafikken i forvejen langsomt mange steder som følge af vejindsnævninger, fx på den nyanlagte strækning på Peter Bangs vej mellem Dalgas Blvd. og. Hvis det er aht. de ældre, er der mange fodgængerovergange og gå felter, der kan bruges.

Derfor skal der heller ikke bump på hverken Bernhard Bangs allé, Hostrupsvej eller Dalgas Blvd., som man i øvrigt skal bibeholde, som den er, mellem Peter Bangs vej og Roskildevej.