Frederiksberg får endelig demenspolitik: »Det er nødvendigt«

Af Balder Mørk Andersen, rådmand for SF

Frederiksberg Kommune har for nuværende ikke en egentlig demenspolitik. Derfor har SF foreslået udarbejdelsen af en sådan, og i sidste ende kunne alle partier heldigvis tilslutte sig forslaget.

Det er nødvendigt, idet den manglende rammebeskrivelse for demensområdet kan betyde, at tilgangen præges af indsatser uden mål. Borgere og pårørende savner overblik, og det kan være udfordrende for medarbejderne at navigere i, især uden kompetenceudvikling.

I henhold til den nationale demenshandlingsplan skal flere borgere med demens udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose. Desuden skal en forbedret pleje- og behandlingsindsats medvirke til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin.

Frederiksberg har fået tildelt midler fra adskillige puljer, men der er for meget ’spredt fægtning’, da der ingen konkrete mål er at hænge disse initiativer op på. Ej heller er der en plan for viderefinansiering – hvilket betyder, at der er stor risiko for, at alle de nye tiltag dør en stille død. Det er borgerne bestemt ikke tjent med.

Ydermere kan det forventes, at flere opgaver vil blive lagt over til kommunerne i de kommende år, hvilket direkte betyder, at der skal der tages stilling til, hvordan Frederiksberg vil arbejde videre med indsatserne – heriblandt rammen for demensforløbskoordination.

SF konstaterer, at beslutningen allerede har ført til at Det Tværgående Demensteam senest har udarbejdet et bedret overblik over den nuværende indsats i kommunen til brug for borgere, pårørende og Ældre- og Omsorgsudvalget.

Nu ser SF frem til en god proces med bred inddragelse og input fra mange, som kan føre til en fagligt solid og medmenneskelig demenspolitik.