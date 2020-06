Fritidspas til flygtningekvinder er en succes

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Socialudvalget, David Munis Zepernick (RV) og rådmand, formand for Arbejds- og Uddannelsesudvalget, Lone Loklindt (RV).

God integration handler blandt andet om at få de flygtninge, som vi tager imod her på Frederiksberg, godt inkluderet i både arbejds-, fritids- og foreningslivet. Her gør Frederiksberg heldigvis gode fremskridt og de ekstra afsatte midler i både budgetforliget i 2019 og 2020 viser sig at være investeringer, der bærer frugt. En af succeshistorierne handler om de såkaldte fritidspas til voksne flygtninge, som er en slags kontingentstøtte på op til 2000 kr., der muliggør, at også flygtningene kan deltage i godkendte ikke-kommercielle foreninger og aftenskoler. Her er det ved en ihærdig indsats lykkedes at styrke navnlig flygtningekvindernes deltagelse i foreningslivet, og antallet af fritidspas til netop denne vigtige målgruppe er således steget fra beskedne 4 i 2018 til 37 i 2019. Der blev i 2019 samlet set bevilget 64 fritidspas til både mænd, kvinder og børn mod kun 33 i 2018, så flygtningekvinderne står nu for over halvdelen. Der er stadig udfordringer med fastholdelsen, og vi må erkende, at en del af succesen er betinget af, at de valgte aktiviteter er kønsopdelte. Vi radikale hilser imidlertid samlet set den positive udvikling velkommen. Netop kvinderne, hvoraf mange kommer fra kulturer med mere traditionelle familiemønstre, skal ofte have et lille ekstra venligt skub for at komme udenfor hjemmets fire vægge og møde det danske samfund i øjenhøjde. Det får de faktisk her på Frederiksberg!