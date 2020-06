På tide at åbne rådhuset? »Vi har været vant til åbenhed, og gid den åbenhed snart vender tilbage«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Grethe Rostbøll, tidligere minister og tidligere medlem af kommunalbestyrelsen

Når nu så meget andet åbner, er det vel på tide at åbne Frederiksberg Rådhus?

Tænk på de ældre, der ikke kan besøge Rådhusets Borgerservice. Tænk på de mange, der er med i bestyrelser og har brug for at besøge en af de ansatte. Tænk på de borgere, der vant til at tale med en medarbejder om vigtige sager – det være sig byggesager, forhold vedrørende slægtninge på plejehjem eller måske en sag vedrørende et barns nye plads på en vuggestue.

Alt er gået i stå. Hvor går familierne hen for at løse et problem, der handler om plejehjem, f.eks?

Naturligvis er der mangfoldige sager, der kan løses på nettet. Men det er vel ikke Frederiksberg Kommunes holdning, at man ikke kan tale med et menneske om helt påtrængende problemer?

Den nye borgmester har også brug for at høre, hvad der foregår. Og mange borgere har brug for at hilse på Simon (Simon Aggesen, red.). Vi har været vant til åbenhed, og gid den åbenhed snart vender tilbage.

Det kan ikke være smittefaren, der holder kommunen tilbage? Der kan jo meget nemt afspærres og laves ganglinjer til de besøgende.

… og forøvrigt, hvornår bliver hovedindgangen åbnet? Det skæmmer hele rådhuset at se håndværkernes materialer fylde trappen ud til rådhuspladsen. Vist tager ting tid, men så lang tid, det forstår vi ikke.