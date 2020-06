Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Inge Hallgren, Mariendalsvej 34

Hvor er det dejligt, at løberne er tilbage i Frederiksberg Have for fuld skrue. Dejligt, at såvel det fysiske som det sociale højprioriteres, så der ibland løbes i grupper.

Ja, undskyld, hvis nogle af os fodtudser går i vejen og ødelægger jeres løbetempo, men vi lærer efterhånden at springe til side – måske ikke altid hurtigt nok. Coronaafstanden skal jo også overholdes (hvis den da stadig er gældende).

Hørte lige en lille pipfugl synge: “Gider du virkelig ‘gå’ i Frederiksberg Have?”

(Jeg undskylder for pipfuglen)