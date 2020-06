Klumme: Oplev verden på Frederiksberg

Mange af os må nok skyde en hvid pind efter turen til Solkysten, Athen eller Beijing. Men så kan man jo opleve verden her på Frederiksbergs 3×3 km, skriver Michael Engelbrecht.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning.

Hvad ferieplaner angår, så er der næppe en mere velplaceret bemærkning end den. Jens Otto Krag fyrede af i 1967: »Man har et standpunkt, til man tager et nyt.«

Krag havde nemlig udelukket et politisk samarbejde med det, han så som gammelkommunister i SF. Men da regeringsmagten kom inden for rækkevidde, skiftede han mening.

Jeg har også taget et nyt standpunkt i år, hvor ferieplanerne omfattede Tyskland, Frankrig og Italien i autocamperen. For Mette Frederiksen har en anden mening om de ting. Jeg kan med regeringens velsignelse kun tage på ferie i Tyskland, Norge og Island – og det er jo svært at køre til Norge uden at passere Sverige – og jeg kan med sikkerhed sige, at camperen ikke er sødygtig nok til en rejse til Island.

Andre nyheder

Men helt at droppe ferien har man jo heller ikke lyst til, og heldigvis kan man jo opleve en del inden for Frederiksbergs ni kvadratkilometer.

Vi har allerede taget forskud på rejseglæderne med en tur til Grækenland. For Restaurant Akropolis på H.C. Ørsteds Vej er faktisk en lille bid Grækenland transplanteret til Frederiksberg.

Ejeren Georgios stammer fra området tæt ved den hellige ø, Athos, og laver klassiske græske retter, bl.a. lammekoteletter, som jeg ikke har smagt bedre i Grækenland.

Pt. er der et overdrevent brug af håndsprit – alt sprittes af – borde stole og menukort. Heldigvis er der også sprit til indvortes brug: Georgios har en hemmelighed under baren: græsk grappa – altså ouzo uden anissmag. Kan ikke anbefales for lidt, hvis man kan lide en digestive.

Hvis man vil holde miniferie i Italien, er der mange gode muligheder. En prisgunstig mulighed er Danmarks måske bedste pizzabager, Bella Italia på H.C. Ørsteds Vej 42, der (desværre) ofte anprises af diverse dagblade, hvilket giver lange køer.

Min favorit er med ansjoser, men der er også damepizza med kylling og frisk rucola og mandepizza med masser af kødsovs. Situationen taget i betragtning kan man dække op på en bænk oppe ved Sankt Jørgens Sø og lade, som om de er Tiberen. Sic.

Mht. det arkitektoniske har Frederiksberg flere internationale tilbud. Slottet er bygget efter italiensk inspiration. Kronprins Frederik 4. havde 1693 været på dannelsesrejse, og med inspiration fra Italien tegnede han selv de første skitser til slottet. Allégade med de store forhaver er tilsvarende efter hollandsk byggeskik, mens Frederiksberg Allé ganske tydeligt har sit forbillede i Paris.

Andre nyheder

Den helt store Europa-rundtur kan man få på San Marco Junior på Falkonér Allé. Værten Marc Zangrando stammer fra Venedig og har selvfølgelig gode italienske klassikere på menuen.

Men man kan også komme et smut til Spanien med gode fisk fra Ramón Peña – eller nyde kostbar kaviar Rusland. En anden af mine favoritter er Fabio længere nede af Falkonér Allé.

Fabio og hans kone Christine driver en rigtig romersk familierestaurant. Min favorit er porchetta – italiensk flæskesteg. Vinkortet fejler heller ikke noget. Her er alt, hvad hjertet og ganen kan begære af gode flasker. Desværre siger min tegnebog ofte nej.

Hvis man havde booket en tur til Kina, så er Xing Long Grill på H. C. Ørsteds Vej 35 en slags erstatning. Det er en af de ældste kina-griller i byen, og jeg husker en del livgivende, ungdommelige tømmemandsreparationsmåltider – et langt ord med en vis mellemfornøjelse.

Oven på al den mad er det nu på tide med et lille efterskyl. Her er Berlin Bar en klar mulighed. Carsten Oechsner har skabt et lille vandhul med et voksent udvalg af berlinske læskedrikke. Når jeg en sjælden gang drikker øl, er den kulsorte Köstritzer favoritten. Den tyske feriestemning bliver dog ofte forstyrret om mandagen, når en række byrødder skyller beslutningerne fra rådhuset ned med godtøl.

Det gør politikerne såmænd også på Café Svejk, der er opkaldt efter Svejk, titelfiguren i den tjekkiske forfatter Jaroslav Hašeks humoristiske antikrigsroman ‘Den gode soldat Svejks eventyr’ fra 1921. Den lille, naive mand er ingen oprører, men dog en belastning for den østrig-ungarske militærmaskine.

Efter nogle Bohemia Regent fra fad kan man med lidt god vilje godt føle, at man er i Prag. Dér ligger slottet også oppe på en bakke, men der skal nu god indlevelsesevne til at få ‘broen’ over

Sankt Jørgen Sø til at blive til Karlsbroen.

Men som kong Christian siger i Elverhøj:

»Vel er jeg ikke Cæsar,

og disse bølger ikke Rubicon;

men dog jeg siger: jacta est alea.

Terningerne er kastet.«