Nye omveje og dårlig busplanlægning

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Steen Schapiro, Henrik Ibsens Vej 44

Det var godt nok meget og mange buslinjer, der skulle laves om, da DOT lavede ‘Nyt Busnet’ sidste år. Og vi, som bor i området ved Frederiksberg Allé, Gammel Kongevej og Vesterbrogade, har så måtte vente et halvt år mere på at få linje 7A og 9A til at køre den planlagte vej.

Men … hvis man nu skal i retning mod København, hvorfor kører alle tre buslinjer fra området så allesammen til Hovedbanegården og så sydpå? 7A kører til Sydhavnen. 31 til Amager. Og 26 ned forbi Polititorvet og udenom Indre By.

Det er ikke længere muligt at komme til f.eks. Nørreport uden at skulle skifte på den nu meget trængte og rodede platform ved Hovedbanegården/Tivoli. Bruger man metroen, skal der også skiftes for at komme dertil.

Det ligner dårlig planlægning, og det er forringet service, at alle tre linjer kører samme vej og så væk fra byen.