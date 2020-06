Monumentet er hverken ‘en urinal’ eller ‘skammekrog’, Hr. Lars C. Christiansen!

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Alice Maud Guldbrandsen, forfatter og billedkunstner

Når man som jeg – et femårigt børnehavebarn – overlevede bombardementet af Jeanne d’Arc Skolen 21. marts 1945, kan jeg kun være taknemlig for det liv, jeg endnu engang fik forærende samme dag. Min taknemmelighed gælder derfor i højeste grad alle de døde og levende, der henholdsvis var og er endnu.

Når jeg så pludseligt i Frederiksberg Bladet læser Hr. Lars H. Christiansens kritik af mindetavlens placering på bagsiden af skolens mindestatue, bliver jeg dybt skuffet.

Ikke fordi han finder placeringen forkert, men mest fordi hans udsagn om monumentets brug som ‘nødtoilet for tankeløse trængende tumper, der letter sig for småt og stort’, virker irrelevant og ikke mindst usmageligt ifm. både emnet – og mig.

Andre nyheder

I overført betydning synes jeg derfor, at Hr. Lars C. Christiansen desværre gør sig skyldig i noget, der kunne ligne det, han anklager nævnte ‘tumper’ for. For var det nu nødvendigt med netop det ‘sprogbrug’, når der åbenbart kun er tale om utilfredshed med en placering af mindetavlen her eller hisset?

Det vigtigste for alle tror jeg må være, at den – i lighed med de nu nedslidte navnefliser – findes så tæt ved monumentet som muligt. Det gør den nu – og forhåbentligt også fremover!

Historisk set mener jeg ikke, at hverken bombardementet af skolen eller monumentet mv. kan være ukendt for mange. Og hvis – er det jo ikke forbudt at spørge og læse derom.

Heller ikke at cirkle omkring den smukke statue, hvorved mindetavlens eksistens straks falder i øjnene på alle.

Jeg er enig i formand for Kultur- og fritidsudvalget på Frederiksberg, Nikolaj Bøghs (K), synspunkt om, ‘at monumentet er et smukt og værdigt sted, som ikke nedgør nogen’.