Det begynder med et lig under suttetræet i Frederiksberg Have …

Det indledende drab finder sted i Frederiksberg Have, og hovedpersonerne bor lige rundt om hjørnet. Det skinner igennem, at den debuterende forfatter bag kriminalromanen ‘Hvepsestik’ er her fra byen. 36-årige Line Vester Larsen har da også udtænkt plot og handling under sine utallige traveture med barnevognen på Frederiksberg.

Frederiksberg Centret. Café Sokkelund. Den Blå Hund. Frederiksberg Runddel. Solbjerg Plads. CBS. Specialskolen på Nordens Plads. Hostrups Have.

Man skal ikke have boet eller befundet sig længe på Frederiksberg, for at ovenstående steder virker bekendte.

Det føles da også lidt som om, der udspiller sig en mordgåde i baghaven, når man går om bord i Line Vester Larsens debutroman ’Hvepsestik’. Det er i hvert fald ikke svært at danner de indre billeder, når scenerne er så lokale og taget direkte ud af den frederiksbergske virkelighed.

Bogen tager sin begyndelse en mild majaften i Frederiksberg Have. Under en løbetur gør den unge tøjekspedient, Anders Hansen (som i parentes bemærket bor på Falkoner Allé – i nummer 65 for at være helt præcis) et makabert fund under havens suttetræ. En studine er brutalt blevet stukket ned og efterladt døende.

Den garvede efterforsker, Britt Østerby, som bor i Den Hvide By på Broderskabsvej, sættes på sagen. Som makker får hun den unge Oliver Lindberg.

Sugardating

Sagen tager en uventet drejning, da det viser sig, at Oliver gemmer på en tung hemmelighed, der kan koste ham pladsen i efterforskningen.

Inden længe befinder Britt sig i en drabssag, som med lynets hast udvikler sig kaotisk, da nye spor trækker tråde til en broget verden af sugardating¸ hvor kærligt selskab sælges og købes som en eftertragtet luksusvare.

Et par dage efter findes endnu en kvinde myrdet. Er der en sammenhæng mellem de to drab? Og hvorfor havner den tilsyneladende naive motionist, Anders, igen i begivenhedernes centrum?

Således er der dækket op til en klassisk krminalroman.

Skrev så det sprøjtede

Bogens forfatter, Line Vester Larsen, 36 år og mor til to, fik idéen til bogens plot under sin seneste barsel på en af uendeligt mange traveture med barnevognen i Frederiksberg Have.

»Pludselig skete der noget. Ganske langsomt udklækkedes et krimiplot, et persongalleri og en handling. Ordene insisterede på at få lov at leve,« fortæller Line Vester Larsen, der gjorde alvor af tankerne:

»Jeg satte mig ned og skrev. De første sider for to år siden. Jeg skrev så det sprøjtede, når baby sov. På Frederiksbergs livlige caféer, særligt Sokkelund. Åbningsscenen havde jeg visualiseret på forhånd, så den skrev jeg på et kvarter.«

Når Line Vester Larsen, der har boet på Frederiksberg i ti år (de seneste fire år på Thurøvej) ikke skrev eller travede byens gader og stræder tynde, så researchede hun:

»Jeg kontaktede drabsefterforskere, retskemikere og obducenter. Min historie skulle være så tro mod virkeligheden som muligt,« understreger hun.

»Barslen gav mig og min hjerne et pusterum fra et hektisk liv som konsulent på et kommunikationsbureau. Pludselig havde jeg et færdigskrevet manuskript, som jeg sendte ind til et forlag. Og voila, det blev antaget. Det var en helt vanvittig lykkefølelse,« husker Line Vetser Larsen.

Læsehest og Jussi-fan

Den nyudsprungne forfatter føler ikke hun har båret rundt på en indre kriminalforfatter, som bare har ventet på at blive lukket ud.

»Nej, egentlig ikke. Jeg har altid været en læsehest og slugte bøger allerede som barn. Min farmor og farfar var skolelærere og havde et minibibliotek i deres kælder. Der sad jeg meget.«

Line Vester Larsen fortsætter:

»Det var faktisk ikke krimierne, der fyldte mest som barn. Men da jeg trillede rundt med barnevognen fik tankerne og ikke mindst fantasien frit løb, og så var det altså et krimiplot, der sprang frem. Jeg har også altid været lidt fascineret af den proces og det store apparat, der sættes i gang af politi og retsmedicinere, når der dukker et lig op med mistanke om, at der ligger en kriminel handling bag.«

Fascineret er Line Vester Larsen også af et par af de helt store danske krimiforfattere, Jussi Adler-Olsen og Katrine Engberg:

»Især Jussi, synes jeg, er helt fænomenal. Jeg er en dem, der står på spring, når han udkommer med en ny roman,« siger Line Vester Larsen om sin krimikollega.