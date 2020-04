Øvelokalet blev skiftet ud med koncert på plejehjem

’Schola Cantorums Kvindekor’, som i ikke-coronatider øver på Musikhøjskolens Aftenskole i Smallegade, har tænkt ud af boksen.

Under coronakrisen har det dygtige kor under ledelse af kordirigent Sigrid Damsager ikke kunnet øve, men har mødtes en smule online.

»Men det giver slet ikke det samme,« understreger Sigrid Damsager, og uddyber:

»Musik kræver samtidighed. Det er ikke muligt at opnå – uanset hvilken platform du bruger til videokonference. Nærvær og fornemmelsen af at sidemanden trækker vejret er essentielle dele af oplevelsen af at synge i kor.«

I sidste uge tog kormedlemmerne konsekvensen. De flyttede korprøverne udenfor.

»Og så kunne vi jo lige så godt lade andre få lidt glæde af det. Gerne nogle af dem, som ikke kommer så meget ud for tiden,« fortæller Sigrid Damsager:

Løsningen blev ’Plejehjemskoncerter under åben himmel’. Der var premiere på konceptet tirsdag i sidste uge på Østervang Plejehjem, Godthåbsvej 83. Og det med succes. Det var ikke til at høre, at der ’bare’ var tale om en øveaften i det fri.

Se videouddrag fra koncerten, når ’Schola Cantorums Kvindekor’ synger ’En yndig og frydefuld sommertid’.