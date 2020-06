Oplev årets kammerkoncerter hjemmefra stuen

Denne sommer kan man opleve årets traditionsrige kammerkoncerter hjemmefra stuen. De livestreames nemlig for første gang direkte fra Brøndsalen i Haveselskabets Have hver søndag i juli på Facebook. Det vil stadig være muligt at opleve koncerterne fysisk, men på grund af forsamlingsforbuddet bliver der færre pladser til tilskuerne. Det vil derfor i år være nødvendigt at bestille billetter i stedet for bare at møde op. Til gengæld livestreames kammerkoncerterne direkte på Frederiksberg Kommunes Facebookside til glæde for alle som enten ikke kan få billetter, eller som er i isolation derhjemme.

Kammerkoncerterne arrangeres af Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunes Kammermusikudvalg, som består af professionelle musikere.

Koncerterne afholdes i Brøndsalen i Haveselskabets Have ved Frederiksberg Runddel, og billetter frigives løbende på oplev.frederiksberg.dk.