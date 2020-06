Jazzandagt og foredrag: Kom til sommerafslutning i Natkirken

Tag med når Sct. Lukas Kirke inviterer til sommerafslutning i Natkirken 26. juni klokken 19-21.

Her vil være jazzandagt ved sognepræst Bettina C. Tranberg og musik ved blandt andre pianist Mads Granum og saxofonist Daniel Lindberg. Aftenen vil desuden byde på foredrag med præst og psykoterapeut Mikkel Wold, der fortæller under overskriften ’Kristendom og samfund: Om at give kejseren, hvad kejseren er’. Her vil Mikkel Wold give både nutidige og historiske perspektiver på forholdet mellem samfund og kristendom.

Sct. Lukas Kirke ligger på Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C. Arrangementet er gratis.