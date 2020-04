Ny klaver- og kammermusikprofessor indtager Musikkonservatoriet

En af Skandinaviens førende pianister, Jens Elvekjær, bliver ny klaver- og kammermusikprofessor på Musikkonservatoriet på Rosenørns Allé.

Han startede 1.april. I de sidste 20 år har han spillet med sin trio, Trio con Brio Copenhagen, og det er blevet til næsten 1.500 koncerter i både Danmarkog udlandet.

Uffe Savery, der er rektor på Musikkonservatoriet glæder sig til at byde Jens Elvekjær velkommen.

»Jeg er utrolig glad for, på vegne af konservatoriet, at kunne ansætte Jens Elvekjær som konservatoriets nye professor i klaver og kammermusik. Jens har i en lang årrække som lektor bidraget markant til udviklingen af klaver- og kammermusikområdet og derudover deltager Jens med stort indsigtsfuldt og passioneret engagement i at skabe et konservatorium, der bidrager til at aktualisere musikkens rolle, betydning og potentiale i samfundet.«