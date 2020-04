Stor genåbning af museum er udskudt

På Rahbeks Allé ligger Bakkehusmuseet og venter på at genåbne efter en restaurering, men på grund af corona-krisen ved museet ikke, hvornår det sker.

Bakkehusmuseet på Rahbeks Allé har været under resturering siden august sidste år, så der var store forventninger til åbningen i løbet af april måned. Men på grund af corona-krisen må museet og det tilhørende Orangeri tålmodigt vente på grønt lys fra myndighederne på en åbningsdato.

Museets kalender er også godt fyldt op med ordet ’aflyst’ ved de mange arrangementer.

Museumsinspektør Rikke Lagersted-Olsen er da også ærgerlig, men understreger at museet naturligvis følger sundhedsmyndighedernes ansvisninger.

»Frederiksbergmuseerne er ligesom alle andre påvirket af corona-pandemien, og af samme årsag har vi måtte udsætte Bakkehusets og Orangeriets genåbning. Vi arbejder på at finde en ny åbningsdato,« siger hun.

Restaurering går godt

I ventetiden glæder hun sig over restaureringen af museet, der engang var privatbolig for parret Kamma Rahbek og Knud Lyne Rahbek, der blandt andet havde gæster som H.C. Andersen og Adam Ochenschläger i huset.

»Det skrider heldigvis fremad med restaureringen af Bakkehuset, og det tegner til at blive virkelig flot. Håndværkerne har været i gang både ud- og indvendigt over vinteren, og i løbet af foråret bliver projektet færdigt som planlagt,« fortæller hun.

Ny familieafdeling

Museumsinspektør Rikke Lagersted-Olsen vil gerne røbe lidt om, hvad museet byder på efter restaureringen.

»Når Bakkehuset genåbner, vil huset ikke alene stå nyrenoveret og flot, men vi vil også åbne en familieafdeling i stueetagen med titlen ’Eventyrakadamiet’, som er målrettet børnefamilier. I ’Eventyrakademiet’ kan store og små udforske H.C. Andersens kendte og elskede eventyr, og selv prøve kræfter med forskellige initiativer,« siger hun.

På første sal er der også sket noget.

»Museets første sal har også undergået en forvandling i løbet af vinteren, og de nyindrettede rum vil danne rammen om forskellige artede sociale aktiviteter, der skabes i samarbejde med kunstnere, institutioner og lokale borgere,« fortæller hun.

I Orangeriet i Kamma Rahbeks gamle have vil der efter genåbningen være mulighed for kaffe og kage og lidt at spise, men også mulighed for at komme til koncerter.

I ventetiden kan du læse mere på www.bakkehusmuseet.dk